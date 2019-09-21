14-летняя Елизавета исполнила в финале песню "Пепельный". Она вышла на сцену под первым номером и он стал для ее счастливым. Победителя национального отбора определили по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Елизавета получила 10 баллов от зрителей и столько же от жюри, что позволило ей занять первое место.









Финальное шоу проходило в студии "600 метров" медиахолдинга. На этот раз за путевку на детское "Евровидение-2019" соревновались исключительно девочки. Вместе с Елизаветой в гала-концерте выступили: Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова. Трансляция шоу велась на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании.









Справка

Детское "Евровидении-2019" пройдет 24 ноября в Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы.



