Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском "Евровидении-2019"
Беларусь на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" представит Елизавета Мисникова. Таков итог финала национального отбора на этот творческий форум, трансляция которого велась в прямом эфире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14-летняя Елизавета исполнила в финале песню "Пепельный". Она вышла на сцену под первым номером и он стал для ее счастливым. Победителя национального отбора определили по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Елизавета получила 10 баллов от зрителей и столько же от жюри, что позволило ей занять первое место.
Финальное шоу проходило в студии "600 метров" медиахолдинга. На этот раз за путевку на детское "Евровидение-2019" соревновались исключительно девочки. Вместе с Елизаветой в гала-концерте выступили: Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова. Трансляция шоу велась на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании.
Справка
Детское "Евровидении-2019" пройдет 24 ноября в Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы.
07:58 21/09/2019
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