Чаще всего белорусы привозят фальшивые деньги из-за границы
Самые частые подделки - купюры в 100 долларов. Белорусские рубли подделывают редко.
Фото из открытых источников
Не пытайтесь расплатиться подделкой - 100% получите проблемы
Основная масса поддельных денег в страну попадает из-за рубежа, сообщает МВД Беларуси. Чаще всего их привозят обычные люди, которые не знают, что за границей стали жертвами фальшивомонетчиков. Один из последних случаев - в пинском банке иностранец хотел разменять 1 тысячу российских рублей. У кассира банкнота вызвала сомнение в подлинности, та вызвала милицию. Мужчину задержали и допросили. Оказалось, несколько лет назад он продал машину в России и даже не подозревал, что с ним расплатились фальшивками. Не повезло и жительнице Чечерска, которая после отдыха на море в Затоке (Украина) решила обменять оставшиеся 5 тысяч российских рублей. Деньги тоже оказались фальшивыми, пишет kp.by
- Около 60% подделок к нам поступает из России, остальные - из Украины, Польши, Литвы и других европейских стран, - отмечают в министерстве.
Что делать, если в кошельке вы нашли подделку? Если вы не сами ее сделали - волноваться не о чем. Главное - не пытайтесь сходить с ней в магазин.
- При сомнении в подлинности банкноты стоит обратиться в банк или милицию. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее путем покупки товаров или оплаты услуг. Это в 100% случаев обернется проблемами. Если вы рассчитались такой купюрой и при расчетах была выявлена подделка, прибывшим сотрудникам милиции расскажите все как есть: вспомните, как вы могли получить сомнительную купюру, у кого обменивали деньги, где покупали валюту. Если вы не причастны к сбыту фальшивой валюты, волноваться не о чем, - заверяют в МВД.
Белорусские рубли печатают на принтере
Делают ли поддельные деньги в Беларуси? Как сообщает Нацбанк, это происходит редко и обычно самым допотопным методом - с помощью принтера. Качественных подделок наших купюр специалисты не видели.
- Подделки, которые мы выявляем в Беларуси, обычно носят кустарный характер. Их печатают с помощью принтера и ксерокопирования. Мы каждый год обнаруживаем практически одинаковое количество поддельных банкнот и увеличения не ожидаем, - говорит начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко.
Доллары для фальшивомонетчиков - более интересная валюта: работают с ней уже долго, потому подделки попадаются куда сложнее. Часто их делают из подлинных долларов, на которых увеличивают номинал, «пририсовывая» пару нулей. В этом году в Беларуси обнаружили даже 4 банкноты по 100 долларов, которые относятся к суперподделкам - распознать их сложно даже с помощью спецоборудования. По разным версиям, их в больших количествах изготавливают в Ираке, Ливане или Северной Корее.
По статистике за первый квартал 2019 года, в Беларуси обнаружили 207 поддельных банкнот и 2 монеты номиналом 2 евро. В половине случаев фальшивые деньги находили в Минске, но кроме столицы - еще в 30 населенных пунктах.
Что интересно, с этого года подделки евро участились почти на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года! С номиналом купюр фальшивомонетчики тоже не мелочатся, самая популярная подделка - 500 евро (см. «ТОЛЬКО ЦИФРЫ»). В шесть раз увеличилось количество фальшивых белорусских рублей, хотя по цифрам это всего 12 купюр.
Кассиры тоже иногда ошибаются - целых 14 поддельных банкнот выявили только при повторном пересчете в банке.
СОВЕТ
Как максимально обезопасить себя от подделок в отпуске?
- Менять валюту лучше в банке, а не в мелких обменниках или у местных;
- Проверяйте купюры на месте;
- Не разменивайте мелкие купюры на более крупные на рынках и в мелких магазинчиках;
- Отдавайте предпочтение безналичному расчету.
Таисия Чернухо
22:06 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».