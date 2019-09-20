В ООН предупредили о массовом переселении из-за подъема мирового океана
Если человечеству и удастся сдержать глобальное потепление на отметке в два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, подъем уровня моря заставит 280 миллионов человек покинуть свои дома.
Эксперты ООН полагают, что большинство прибрежных городов могут уйти под воду, даже если человечество будет делать усилия по сдерживанию глобального потепления
SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Об этом говорится в проекте доклада экспертов ООН, с которым ознакомилось агентство France-Presse.
Ученые объясняют, что ледники продолжат таять и при повышении температуры на два градуса. Это в конечном счете приведет к повышению уровня мирового океана на 4,5–6 метров. Этого достаточно, чтобы затопить большинство прибрежных городов. Так, «под водой» окажется 31% населения Гонконга, 39% — в Шанхае, 43% — в Майами, 92% — в Амстердаме.
Некоторые города технически возможно защитить при проведении дорогостоящих и масштабных работ. Так, Нью-Йорк планирует построить сооружения для защиты города от наступления океана. Стоимость проекта исчисляется миллиардами долларов. Хотя эксперты предупреждают, что высокие барьеры тоже предполагают множество рисков, например, в случае мощного шторма или взрыва.
Поднятие уровня моря — не единственное последствие глобального потепления, которое спровоцирует масштабную миграцию. По данным Центра наблюдения за внутренними перемещениями (IDMC), только в 2018 году 16 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за экстремальных метеоусловий.
Всемирный банк прогнозирует 143 миллиона «климатических мигрантов» к 2050 году.
19:58 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».