Эксперты ООН полагают, что большинство прибрежных городов могут уйти под воду, даже если человечество будет делать усилия по сдерживанию глобального потепления

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Об этом говорится в проекте доклада экспертов ООН, с которым ознакомилось агентство France-Presse.





Ученые объясняют, что ледники продолжат таять и при повышении температуры на два градуса. Это в конечном счете приведет к повышению уровня мирового океана на 4,5–6 метров. Этого достаточно, чтобы затопить большинство прибрежных городов. Так, «под водой» окажется 31% населения Гонконга, 39% — в Шанхае, 43% — в Майами, 92% — в Амстердаме.





Некоторые города технически возможно защитить при проведении дорогостоящих и масштабных работ. Так, Нью-Йорк планирует построить сооружения для защиты города от наступления океана. Стоимость проекта исчисляется миллиардами долларов. Хотя эксперты предупреждают, что высокие барьеры тоже предполагают множество рисков, например, в случае мощного шторма или взрыва.









Поднятие уровня моря — не единственное последствие глобального потепления, которое спровоцирует масштабную миграцию. По данным Центра наблюдения за внутренними перемещениями (IDMC), только в 2018 году 16 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за экстремальных метеоусловий.





Всемирный банк прогнозирует 143 миллиона «климатических мигрантов» к 2050 году.







