Вы видели картины из картошки? Тогда вам сюда, в Барановичах пройдет «Праздник картошки»
21 сентября в Барановичах пройдет «Праздник картошки», сообщает местный райисполком.
Фото: gromc.by
Праздник пройдет в парке 30-летия ВЛКСМ. В связи с проведением картофельного праздника местные власти запретили продажу алкогольных напитков, включая пиво. Запрет касается торговых точек, находящихся в 500 метрах от парка, пишет Белсат.
Во время праздника можно будет посмотреть на выставку картин из картофеля, принять участие в картофельных спортивных соревнованиях, а также пойти на «Картофельную ярмарку», где будут продавать, конечно же, картофель.
Параллельно с картофельным праздником в том же парке пройдет фестиваль народных ремесел.
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18:56 20/09/2019
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