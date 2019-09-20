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Вы видели картины из картошки? Тогда вам сюда, в Барановичах пройдет «Праздник картошки»

21 сентября в Барановичах пройдет «Праздник картошки», сообщает местный райисполком.

Фото: gromc.by

Праздник пройдет в парке 30-летия ВЛКСМ. В связи с проведением картофельного праздника местные власти запретили продажу алкогольных напитков, включая пиво. Запрет касается торговых точек, находящихся в 500 метрах от парка, пишет Белсат.

Во время праздника можно будет посмотреть на выставку картин из картофеля, принять участие в картофельных спортивных соревнованиях, а также пойти на «Картофельную ярмарку», где будут продавать, конечно же, картофель.

Параллельно с картофельным праздником в том же парке пройдет фестиваль народных ремесел.
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