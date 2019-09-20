Задержаны минчане, которые с оружием совершали разбойные нападения в России
В милиции считают, что они могут быть причастны к разбоям в Беларуси и других странах-соседках
На днях правоохранители получили оперативную информацию о преступной группе, совершавшей вооруженные нападения, проинформировали в пресс-службе МВД.
В ОПГ объединились ранее судимые жители Минщины. Мужчины грабили магазины и иные торговые объекты в Смоленской области РФ.
– Благодаря совместному мероприятию сотрудников ГУБОПиК МВД и угрозыска Смоленщины подозреваемых удалось задержать. Против них в России возбуждено уголовное дело по обвинению в групповом разбое. Им грозит максимально до 10 лет заключения, – пояснили в пресс-службе.
Известно, что в совершенных преступлениях фигуранты сознались, рассказали, как готовились в нападениям, где спрятаны оружие и награбленное.
– На данный момент, также ведется проверка причастности вышеназванных лиц к совершению разбойных нападений и аналогичных преступлений на территории Беларуси и в сопредельных странах, – уточнили в МВД.
18:43 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».