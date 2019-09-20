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Задержаны минчане, которые с оружием совершали разбойные нападения в России

В милиции считают, что они могут быть причастны к разбоям в Беларуси и других странах-соседках


На днях правоохранители получили оперативную информацию о преступной группе, совершавшей вооруженные нападения, проинформировали в пресс-службе МВД.

В ОПГ объединились ранее судимые жители Минщины. Мужчины грабили магазины и иные торговые объекты в Смоленской области РФ.

– Благодаря совместному мероприятию сотрудников ГУБОПиК МВД и угрозыска Смоленщины подозреваемых удалось задержать. Против них в России возбуждено уголовное дело по обвинению в групповом разбое. Им грозит максимально до 10 лет заключения, – пояснили в пресс-службе.


Известно, что в совершенных преступлениях фигуранты сознались, рассказали, как готовились в нападениям, где спрятаны оружие и награбленное.

– На данный момент, также ведется проверка причастности вышеназванных лиц к совершению разбойных нападений и аналогичных преступлений на территории Беларуси и в сопредельных странах, – уточнили в МВД.
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