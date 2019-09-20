Во время уборки кукурузы женщина попала в жатку комбайна
Во время уборочной в Дзержинском районе тяжелые травмы получила 60-летняя женщина. Пострадавшую отвезли в больницу, делом занялись следователи.
Во время уборочной в Дзержинском районе тяжелые травмы получила 60-летняя женщина. Пострадавшую отвезли в больницу, делом занялись следователи.
Как пояснили mlyn.by в пресс-службе СК инцидент случился в пятницу, 20 сентября. На поле во время уборки кукурузы в жатку комбайна попала женщина, находившаяся на уборочном участке. Пострадавшая в тяжелом состоянии, ее незамедлительно доставили в больницу.
Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, следователи осматривают место происшествия, фиксируют следы, предметы, проводят иные проверочные мероприятия. Выясняют и причины, по которым женщина находилась на участке.3
18:43 20/09/2019
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