Во время уборки кукурузы женщина попала в жатку комбайна

Во время уборочной в Дзержинском районе тяжелые травмы получила 60-летняя женщина. Пострадавшую отвезли в больницу, делом занялись следователи.









Как пояснили mlyn.by в пресс-службе СК инцидент случился в пятницу, 20 сентября. На поле во время уборки кукурузы в жатку комбайна попала женщина, находившаяся на уборочном участке. Пострадавшая в тяжелом состоянии, ее незамедлительно доставили в больницу.





Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, следователи осматривают место происшествия, фиксируют следы, предметы, проводят иные проверочные мероприятия. Выясняют и причины, по которым женщина находилась на участке.3



