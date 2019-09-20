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Во время уборки кукурузы женщина попала в жатку комбайна

Во время уборочной в Дзержинском районе тяжелые травмы получила 60-летняя женщина. Пострадавшую отвезли в больницу, делом занялись следователи.

Во время уборочной в Дзержинском районе тяжелые травмы получила 60-летняя женщина. Пострадавшую отвезли в больницу, делом занялись следователи.


Как пояснили mlyn.by в пресс-службе СК инцидент случился в пятницу, 20 сентября. На поле во время уборки кукурузы в жатку комбайна попала женщина, находившаяся на уборочном участке. Пострадавшая в тяжелом состоянии, ее незамедлительно доставили в больницу.

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, следователи осматривают место происшествия, фиксируют следы, предметы, проводят иные проверочные мероприятия. Выясняют и причины, по которым женщина находилась на участке.3
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