Отопление в Минске пока включать не будут
Техническая возможность подключения отопления обеспечена, но Мингорисполком проводит мониторинг среднесуточной температуры воздуха. В случае понижения температуры отопление в Минске поэтапно включат в соответствии с действующим законодательством. Об этом агентству "Минск-Новости" рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.
В соответствии с Правилами подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии отоплениевключают в медучреждениях, учреждениях социального обеспечения, школах и дошкольных учреждениях, музеях, государственных архивах и библиотеках — при установившейся температуре в течение пяти суток плюс 10 градусов и ниже. А в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях — при установившейся среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 градусов и ниже.
17:56 20/09/2019
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