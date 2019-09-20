Белоруска инсценировала свое исчезновение. Из-за долгов

Однако вскоре выяснилось, что перед тем, как исчезнуть, пропавшая женщина взяла в долг у нескольких человек крупные суммы денег. В том числе и у подруги, которая сообщила о ее пропаже. Деньги она брала под предлогом строительства квартиры и оплаты ремонтных работ, а первые 50 тысяч долларов одолжила еще в 2017 году.





Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Женщину продолжили разыскивать, только уже не как пропавшую без вести, а как обвиняемую.





Как выяснилось, белоруска скрывалась на территории России, меняя адреса. Ее будут экстрадировать в Беларусь.