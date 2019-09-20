Белоруска инсценировала свое исчезновение. Из-за долгов
История началась в январе этого года. В милицию обратилась женщина и сообщила о пропаже своей 44-летней подруги, сотрудницы агентства недвижимости. Родственники не знали, где она находится. Женщину объявили в розыск. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД.
Однако вскоре выяснилось, что перед тем, как исчезнуть, пропавшая женщина взяла в долг у нескольких человек крупные суммы денег. В том числе и у подруги, которая сообщила о ее пропаже. Деньги она брала под предлогом строительства квартиры и оплаты ремонтных работ, а первые 50 тысяч долларов одолжила еще в 2017 году.
Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Женщину продолжили разыскивать, только уже не как пропавшую без вести, а как обвиняемую.
Как выяснилось, белоруска скрывалась на территории России, меняя адреса. Ее будут экстрадировать в Беларусь.
"Белорусский партизан"
17:41 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».