Не утихают страсти вокруг скандала с видео учительницы из Гомеля. Напомним, после видео, где она с партой в руке кричит на четвероклассника и ругается матом, ее уволили, затем вмешался президент: учительницу восстановили, высокие чиновники получили выговоры, а директора той самой школы № 15 и представителей городской и районной власти - уволили с переводом на другую работу. Соответствующее распоряжение опубликовано 19 сентября.





По иронии судьбы некоторые из уволенных чиновников - те самые, которые комментировали увольнение учительницы и директора… Итак, поименно: президент освободил от должности начальника Главного управления образования Гомельского облисполкома Сергея Порошина, начальника управления образования Гомельского горисполкома Людмилу Крилистенко, замглавы администрации Новобелицкого района Гомеля Елену Копу, начальника отдела образования, спорта и туризма администрации района Александра Деменчука и даже главного специалиста отдела Елену Шарамову.









«Комсомолка» выяснила, что сейчас происходит с уволенными чиновниками. В приемной школы №15 нам сообщили, что директор Марина Черненко 20 сентября была на работе, на совещании, и поговорить по телефону с нами не смогла.





В Гомельском облисполкоме рассказали, что начальник главного управления образования Сергей Порошин на встрече с министром образования Игорем Карпенко. А работа в управлении «идет в штатном режиме».





Начальника управления образования Гомельского горисполкома Людмилы Крилистенко, уволенной по приказу президента, также на рабочем месте не оказалось.





- Людмила Владимировна в отпуске с понедельника (с 16 сентября. - Ред.). У нее очередной запланированный отпуск! Будет на работе 4 октября. Сейчас исполняет обязанности Елена Порошина, - рассказали в управлении образования Гомельского горисполкома.









Мы дозвонились в отдел кадров администрации Новобелицкого района Гомеля, в которой, напомним, уволили сразу троих сотрудников разного уровня.





- Приказ об их увольнении пока оформлен не был. Вы же читали распоряжение (президента. - Ред.), там написано «с предоставлением места работы». Это не значит, что их всех нужно сегодня уволить! - говорят специалисты. - Поэтому на данный момент прорабатывается вопрос о переводе данных людей в другие организации, учреждения и т. д. После этого они будут уволены... Сколько на это потреб тся времени, мы не знаем, процесс требует определенного времени.





В отделе образования, спорта и туризма администрации района нам сказали, что Александр Деменчук сейчас находится в командировке, а главный специалист отдела Елена Шарамова - на плановом заседании в горисполкоме.