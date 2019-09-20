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Две школьницы готовили попкорн по рецепту на YouTube. Одна погибла, у другой ожоги всего тела

Ролики MsYeah пользуются на YouTube популярностью. Они посвящены приготовлению различной еды с помощью подручных средств.


Блогерша MsYeah согласилась выплатить компенсацию семьям девочек, которые пострадали при приготовлении еды по ее видеороликам.

Предполагается, что 12-летняя и 14-летняя девочки пострадали, пытаясь повторить рецепт приготовления попкорна с помощью подручных средств, пишет TUT.BY.

В видео блогерша наполнила стальную банку зернами, после чего приготовила их с помощью инструмента, напоминающего спиртовую горелку. Девочки же заменили горелку на обычную стальную банку со спиртом и подожгли ее. В результате 14-летняя девочка погибла, 12-летняя получила ожоги. Ее семья потратила много денег на лечение. Несмотря на это, ребенок отказывается выходить из дома из-за полученных увечий.


Сумма компенсации от блогерши не раскрывается. Сама MsYeah свою причастность к несчастным случаям не признает, подчеркивая, что она использовала спиртовую горелку, в то время как пострадавшие воспользовались обычной стальной банкой. Кроме того, она отметила, что все ее видеоролики содержат предупреждения, чтобы зрители не пытались повторить их. Несмотря на это, девушка извинилась перед своими поклонниками.

Ролики MsYeah пользуются на YouTube популярностью. Они посвящены приготовлению различной еды с помощью подручных средств. На ее канал подписано более 7,4 миллиона человек.
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