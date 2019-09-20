Воры в законе устроили бунт в колонии на Кавказе

Зява и Смолянский





По данным издания, обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств.





Как уточняет Telegram-канал Baza, причиной послужили унижения и ущемления прав заключенных со стороны тюремщиков. При этом жалобы во время проверок ФСИН в колонии пресекаются.





Сообщается, что бунтом из СИЗО руководили двое воров в законе — Зиявудин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский).





Об их задержании сообщалось 4 сентября. Следствие установило, что подозреваемые занимают высокое положение в преступной иерархии, руководят незаконной деятельностью и координируют ее.









Согласно информации« Прайм Крайм», Зиявудин Абдулхаликов родился 9 сентября 1959 года в городе Куппа (Дагестан). Он был неоднократно судим. В 1990-м его короновали в Саратовской области при участии Ивана Чернигова (Иван Рука).





Шамиля Магомедова, также неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений, короновали четыре года назад с личного одобрения Деда Хасана, являвшегося тогда лидером преступного мира.



