Белoрус стал лучшим трэвел-блогером по версии Best Blogger Awards 2019
19 сентября в ARBAT HALL выбрали лучших блогеров рунета.
Леня Пашковский, который ведет проект «Хочу домой» о путешествиях в опасные страны получил премию «BEST BLOGGER AWARDS 2019» в номинации лучший трэвел-блог. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
15:28 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».