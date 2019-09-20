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Бел Рус

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Белoрус стал лучшим трэвел-блогером по версии Best Blogger Awards 2019

19 сентября в ARBAT HALL выбрали лучших блогеров рунета.


Леня Пашковский, который ведет проект «Хочу домой» о путешествиях в опасные страны получил премию «BEST BLOGGER AWARDS 2019» в номинации лучший трэвел-блог. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
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