Генпрокурор встретился с матерями осуждённых за наркотики

“Мы поставили вопрос о том, чтобы автоматически (в таком случае характеристика из колонии не нужна) снизить сроки на два года всем осуждённым по 2 и 3 части, — рассказала Еврорадио Татьяна Каневская. — Мы знаем, что Верховный суд не против. Нам сказали, что Генпрокуратура против не будет. Мы попросили, чтобы в ближайшие дни нам дали ответ, как конкретно будет применяться снижение нижнего порога”.





На весенней сессии депутаты парламента приняли законопроект об изменении антинаркотической 328-й статьи Уголовного кодекса. Согласно нему нижние пороги наказания по 2 и 3 частям статьи 328 были снижены с пяти до трёх и с восьми до шести лет соответственно. Матери осуждённых добиваются, чтобы тем, кто уже отбывает наказание по этим частям, также уменьшили сроки.





На приёме у генпрокурора Шуба и Каневская подняли вопрос о снижении верхних порогов наказаний по статье 328 УК. Александр Конюк ответил, что это не вотчина его ведомства, и посоветовал обращаться в парламент.









В свою очередь, работники прокуратуры интересовались у матерей, готовы ли они отвечать перед родителями, чьи дети умерли от наркотиков или были убиты людьми, находящимися в наркотическом опьянении.





“Мы ответили, что мы не просто готовы — мы хотим этого. Мы хотим сесть с ними за стол и объяснить тем матерям, чьи дети погибли от наркотиков, что мы такие же жертвы. Это одна большая проблема — и тех, которые погибли, и тех, которые сидят”, — рассказывает Еврорадио Татьяна Каневская.





Конюк уверил матерей, что хочет встретиться и с другими людьми, чьи близкие были осуждены за наркотики. Каневская и Шуба связывают это с “разносом” силовиков на совещании Лукашенко.





“Вскользь была брошена фраза, что не исключено, что Александр Григорьевич [Лукашенко] встретится с матерями”, — добавила Каневская.