Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Беларуси в субботу будут заморозки до -3 градусов

Осень в Беларуси набирает силу. И уже в эту субботу в стране ожидаются первые заморозки, свидетельствуют данные Белгидромета.

В пятницу, 20 сентября, будет преобладать облачная погода. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем ​​от 7 до 13 градусов.

В субботу ночью на северо-западе, днем ​​на большей части территории кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем ​​порывистый. Ночью во многих районах на почве и местами в воздухе заморозки до 0 — минус 3 градусов, днем ​​от 7 градусов тепла на северо-востоке до 17 на юго-западе страны.

В воскресенье ночью и утром преимущественно на северо-восточной половине, днем ​​на востоке Беларуси кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, умеренный, местами сильный порывистый. Ночью 3 — 10 градусов тепла, днем ​​от 10 до 20 градусов.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru