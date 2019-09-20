В Беларуси в субботу будут заморозки до -3 градусов

В пятницу, 20 сентября, будет преобладать облачная погода. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем ​​от 7 до 13 градусов.





В субботу ночью на северо-западе, днем ​​на большей части территории кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем ​​порывистый. Ночью во многих районах на почве и местами в воздухе заморозки до 0 — минус 3 градусов, днем ​​от 7 градусов тепла на северо-востоке до 17 на юго-западе страны.





В воскресенье ночью и утром преимущественно на северо-восточной половине, днем ​​на востоке Беларуси кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, умеренный, местами сильный порывистый. Ночью 3 — 10 градусов тепла, днем ​​от 10 до 20 градусов.



