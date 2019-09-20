В Беларуси в субботу будут заморозки до -3 градусов
Осень в Беларуси набирает силу. И уже в эту субботу в стране ожидаются первые заморозки, свидетельствуют данные Белгидромета.
В пятницу, 20 сентября, будет преобладать облачная погода. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем от 7 до 13 градусов.
В субботу ночью на северо-западе, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем порывистый. Ночью во многих районах на почве и местами в воздухе заморозки до 0 — минус 3 градусов, днем от 7 градусов тепла на северо-востоке до 17 на юго-западе страны.
В воскресенье ночью и утром преимущественно на северо-восточной половине, днем на востоке Беларуси кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, умеренный, местами сильный порывистый. Ночью 3 — 10 градусов тепла, днем от 10 до 20 градусов.
14:03 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».