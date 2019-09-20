



По информации инициаторов, мероприятия пройдут в городах около 160 государств, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle





К участию в глобальной забастовке призвали около 200 организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future).





Одна из наиболее массовых демонстраций ожидается в Нью-Йорке. Ученики около 1,7 тыс. нью-йоркских школ - около 1,1 млн человек - получили разрешение не посещать занятия из-за своего намерения участвовать в протестной акции. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал в своем Twitter-аккаунте, что поощряет этот шаг: "Нью-Йорк поддерживает наших молодых людей. Они - наша совесть". Ожидается, что к демонстрантам присоединится шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, ставшая инициатором этого протестного движения.





В забастовке примут участие сотрудники крупнейших мировых корпораций. Работники Microsoft, а также более 1,5 тыс. сотрудников американской компании Amazon намерены присоединиться к митингующим.









Протестующие надеются обратить внимание политиков на климатические проблемы, в частности, они требуют прекратить добычу и использование ископаемых видов топлива, сообщает CNN.





Акции против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Их инициатор Грета Тунберг в конце августа этого года прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго. Грете Тунберг понадобилось 15 дней, чтобы пересечь Атлантику: из Плимута (Великобритания) она на лодке плыла в Нью-Йорк. Шведская активистка принципиально не пользуется воздушным транспортом. В США она отправилась на парусном судне с нулевым уровнем выбросов, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду.



