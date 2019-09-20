По данным NEXTA, мужчина упал с большой высоты. При этом высотные работы осужденным запрещены.





В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в одну из городских больниц Бобруйска.





Обстоятельства происшествия изучают сотрудники Управления собственной безопасности МВД.