ЧП в бобруйской колонии: тяжелую производственную травму получил заключенный
19 сентября в исправительной колонии № 2 Бобруйска произошло ЧП: тяжелую производственную травму получил заключенный. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA. Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным NEXTA, мужчина упал с большой высоты. При этом высотные работы осужденным запрещены.
В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в одну из городских больниц Бобруйска.
Обстоятельства происшествия изучают сотрудники Управления собственной безопасности МВД.
13:29 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».