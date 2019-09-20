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ЧП в бобруйской колонии: тяжелую производственную травму получил заключенный

19 сентября в исправительной колонии № 2 Бобруйска произошло ЧП: тяжелую производственную травму получил заключенный. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным NEXTA, мужчина упал с большой высоты. При этом высотные работы осужденным запрещены.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в одну из городских больниц Бобруйска.

Обстоятельства происшествия изучают сотрудники Управления собственной безопасности МВД.
Mogilev.online
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