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Google создал телефонного ассистента для людей без интернета

Ему можно задавать любые вопросы 24/7.


Техно гигант Google создал цифрового помощника Google Assistant, который будет доступен пользователям без интернета через их стационарные телефоны, смартфоны, ноутбуки и даже интеллектуальные колонки, сообщает TechCrunch.

На мероприятии компании, в Нью-Дели, компания анонсировала телефонную линию, которая работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, на какую любой человек может позвонить, чтобы получить ответы на свои вопросы. Звонки являются бесплатными.

Ранее в этом году компания заключил партнерское соглашение с KaiOS, чтобы предоставить Assistant функции телефонов с доступом в Интернет.

Мануэль Бронштейн, вице-президент Google, сказал, что с помощью этого телефонного ассистента компания сможет охватить сотни миллионов пользователей в Индии, которые в настоящее время не имеют доступа к смартфонам или Интернету.


По данным компании, в Индии больше 500 миллионов пользователей имеют доступ к сети, около 450 миллионов используют смартфоны и более половины из 1,3 миллиарда человек в стране все еще не подключены к интернету.

Ранее, разработчики Google научили нейросеть дорисовывать недостающую часть фотографии, даже если от нее скрыта большая часть изображения. В основе алгоритма лежит архитектура генеративно-состязательной нейросети.
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