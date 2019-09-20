Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске поставили на ноги 26-летнего пациента из Судана, который никогда не ходил

Ноги, согнутые в коленях под прямым углом. В такой позе суданец Аиман Мухамед Мустава провел всю жизнь из-за врожденной патологии спинного мозга.

Он перенес пять безуспешных операций в Судане, Египте, Германии. А встал из инвалидного кресла в Минске после двух вмешательств. Сначала ему прооперировали одну ногу, а спустя несколько месяцев другую. Теперь Аиман проходит курс реабилитации.

Пока молодой человек передвигается с помощью ходунков, но врачи надеются, что скоро он окрепнет и оставит опору.

Как сообщает СБ, Аимана обездвижила врожденная патология проводящих путей спинного мозга, при которой нарушается поступление сигналов к мышцам. Они не работают или слишком слабы, чтобы производить движения.


— У нашего суданского пациента 26 лет ноги были согнуты в коленях под прямым углом. Задние мышцы бедра работали слабо, а передние были парализованы, — рассказывает заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Георгий Бродко. — Такое положение нижних конечностей встречается при различных заболеваниях нервной системы. Мы накопили опыт по хирургии таких пациентов, но этот случай уникален тем, что когда пациент к нам обратился, ему было уже 26 лет. Он привык к такой позе. Случай запущенный. А эту патологию надо лечить как можно раньше. Пациента в таком возрасте с такой патологией я оперировал впервые.

Родители Аимана узнали о РНПЦ травматологии и ортопедии от знакомых, которые лечились в нашей стране.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru