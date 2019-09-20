В Минске поставили на ноги 26-летнего пациента из Судана, который никогда не ходил
Ноги, согнутые в коленях под прямым углом. В такой позе суданец Аиман Мухамед Мустава провел всю жизнь из-за врожденной патологии спинного мозга.
Он перенес пять безуспешных операций в Судане, Египте, Германии. А встал из инвалидного кресла в Минске после двух вмешательств. Сначала ему прооперировали одну ногу, а спустя несколько месяцев другую. Теперь Аиман проходит курс реабилитации.
Пока молодой человек передвигается с помощью ходунков, но врачи надеются, что скоро он окрепнет и оставит опору.
Как сообщает СБ, Аимана обездвижила врожденная патология проводящих путей спинного мозга, при которой нарушается поступление сигналов к мышцам. Они не работают или слишком слабы, чтобы производить движения.
— У нашего суданского пациента 26 лет ноги были согнуты в коленях под прямым углом. Задние мышцы бедра работали слабо, а передние были парализованы, — рассказывает заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Георгий Бродко. — Такое положение нижних конечностей встречается при различных заболеваниях нервной системы. Мы накопили опыт по хирургии таких пациентов, но этот случай уникален тем, что когда пациент к нам обратился, ему было уже 26 лет. Он привык к такой позе. Случай запущенный. А эту патологию надо лечить как можно раньше. Пациента в таком возрасте с такой патологией я оперировал впервые.
Родители Аимана узнали о РНПЦ травматологии и ортопедии от знакомых, которые лечились в нашей стране.
12:54 20/09/2019
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