Министерство иностранных дел сегодня отправило на согласование два законопроекта, которыми Эстония отменяет действующее для граждан Украины и Белоруссии освобождение от уплаты госпошлины. Граждане Украины не должны были платить пошлину при оформлении долгосрочной эстонской визы с 2010 года, а граждане Беларуси — с 2011 года.





Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу считает, что это решение существенно не повлияет на количество ходатайств о визах. «Значительное уменьшение ходатайств я не прогнозируют. Для некоторых людей, конечно, введение платы может стать аргументом, чтобы отказаться от подачи ходатайства», - отметил министр.









Гендиректор отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Инга Боуден сказала Postimees, что Украина и Беларусь — единственные страны, для граждан которых действует освобождение от пошлины при оформлении долгосрочной визы. При потере этой привилегии граждане Украины и Белоруссии начнет платить за рассмотрение ходатайства на визу по 80 евро.





В 2018 году от граждан Беларуси было принято 629 ходатайств, из них 619 в Минске. От граждан Украины в десять раз больше



