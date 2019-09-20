МАЗ не передал Гродно подарок, обещанный ко Дню города

Сотрудников предприятия интересовало – где обещанные бесконтактные троллейбусы, которые в День города должны были начать курсировать по абсолютно новому маршруту и связать «Ольшанку» и «Азот»?





— У меня состоялся разговор с директором МАЗа о том, что его подвели поставщики России. Надеемся, что ошибку они быстренько устранят и в самое ближайшее время, как мне пообещали октябрь месяц, первые пять троллейбусов прибудут в Гродно и первый маршрут из Ольшанки троллейбус уйдёт конечно на «Гродно Азот», - сообщил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.