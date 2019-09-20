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МАЗ не передал Гродно подарок, обещанный ко Дню города

Студию внутризаводского радио предприятия «Гродно Азот» посетил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Во время эфира он ответил на вопросы работников, которые можно было подготовить заранее, или задать, позвонив по телефону «горячей линии». Звонки проступали на самые разные темы, рассказывает «Гродно Плюс».

Сотрудников предприятия  интересовало – где обещанные бесконтактные троллейбусы, которые в День города должны были начать курсировать   по абсолютно новому маршруту и связать «Ольшанку» и «Азот»?  

— У меня состоялся разговор с директором МАЗа о том, что его подвели поставщики России. Надеемся, что ошибку они быстренько устранят и в самое ближайшее время, как мне пообещали октябрь месяц, первые пять троллейбусов прибудут в Гродно и первый маршрут из Ольшанки троллейбус уйдёт конечно на «Гродно Азот», - сообщил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.
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