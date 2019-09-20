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В Польше разыскивают злоумышленника, который сжег из огнемета 18 машин и автомастерскую

Инцидент произошел в четверг ночью в городе Гожув-Велькопольски Любусского воеводства (это недалеко от границы с Германией).



На одной из парковок появился вооруженный огнеметом мужчина в маске, который поджег 18 машин, а также автомастерскую, сообщило Radio Zet.

Злоумышленнику понадобилось на поджог немногим более минуты, после чего он скрылся. На тушение пожара были направлены семь пожарных расчетов.

Огнеметчика сейчас разыскивает полиция.
 
SB.by
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