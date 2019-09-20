В Польше разыскивают злоумышленника, который сжег из огнемета 18 машин и автомастерскую
Инцидент произошел в четверг ночью в городе Гожув-Велькопольски Любусского воеводства (это недалеко от границы с Германией).
На одной из парковок появился вооруженный огнеметом мужчина в маске, который поджег 18 машин, а также автомастерскую, сообщило Radio Zet.
Злоумышленнику понадобилось на поджог немногим более минуты, после чего он скрылся. На тушение пожара были направлены семь пожарных расчетов.
Огнеметчика сейчас разыскивает полиция.
10:37 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».