







На одной из парковок появился вооруженный огнеметом мужчина в маске, который поджег 18 машин, а также автомастерскую, сообщило Radio Zet.





Злоумышленнику понадобилось на поджог немногим более минуты, после чего он скрылся. На тушение пожара были направлены семь пожарных расчетов.





Огнеметчика сейчас разыскивает полиция.