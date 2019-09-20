В промежуток времени с 2.00 до 5.00 Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании.





В указанный интервал возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.







