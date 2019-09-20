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Внимание! Банковские карточки могут не работать в Беларуси сегодня ночью

Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 21 сентября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

В промежуток времени с 2.00 до 5.00 Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании.

В указанный интервал возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
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