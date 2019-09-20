Водители предлагали ввести полноценную постоплату для системы BelToll. Что ответил Минтранс?
Автомобилисты посчитали, что нынешняя система оплаты по участкам платных дорог недостаточно справедлива. Они составили петицию с предложением постоплаты и льгот, а также внедрения экстренного оповещения о нарушении.
«Проезд по значительной части белорусских дорог является платным для автомобилей массой более 3,5 тонны как для белорусских ТС, так и для иностранных, — объясняется позиция в обращении. — Вместе с тем национальные перевозчики находятся в неравных условиях по сравнению с иностранными». На днях из Министерства транспорта и коммуникаций пришел ответ.
Водители предлагали ввести полноценную постоплату для системы BelToll. Что ответил Минтранс?
Составители петиции приводят свою аргументацию: «В РФ системой взимания платы за дороги „Платон“ предусмотрена отсрочка платежа для российских перевозчиков. Аналогичные возможности в своих государствах имеют национальные перевозчики Польши и других стран Европы. Кроме того, во многих странах при оплате за дороги предоставлена льгота по уплате транспортного налога (например, в России), а в Беларуси уплачивается и сбор за допуск к участию в дорожном движении, и плата в системе BelToll, то есть как двойной налог».
«В Беларуси предусмотрена „постоплата“ за пользование платными дорогами, но по факту это только такое название, так как без денежных средств на счету у оператора системы она не работает, — акцентируется внимание в обращении. — То есть фактически пользователь все равно платит предоплату. Кроме того, работа системы BelToll однобоко ориентирована на создание удобства для ее оператора, в то время как все бремя ответственности за некорректную работу системы несет перевозчик. Так, правилами пользования предусмотрено, что водитель обязан „следить за исправностью устройства электронной оплаты во время движения по платной дороге“, а также „следовать акустическим и оптическим сигналам, подаваемым устройством электронной оплаты во время движения по платной дороге“. То есть на самом деле водитель, проезжая под рамкой BelToll, вынужден вслушиваться и всматриваться (следить за акустическими и оптическими сигналами бортового устройства), что противоречит пункту 9.6. ПДД: водитель обязан не выполнять действий, которые отвлекают его от управления транспортным средством. Это хорошо, когда отличная погода, видимость, но в тяжелых погодных условиях отвлекаться на акустические и оптические сигналы бортового устройства непозволительно с точки зрения безопасности дорожного движения».
А вот какие предложения озвучиваются в петиции:
1. Ввести реальную систему постоплаты для белорусских перевозчиков с оплатой сборов за проезд до 10-го числа следующего за отчетным месяца.
2. Предусмотреть льготы по уплате сбора за допуск к участию в дорожном движении при оплате за дороги в системе BelToll.
3. язать владельца/оператора системы BelToll незамедлительно внедрить систему экстренного оповещения владельца транспортного средства о факте нарушения правил для принятия соответствующих мер, а в случае их принятия — не взимать плату в повышенном размере. Система оповещения роботом (в автоматическом режиме) посредством телефонного звонка или SMS – в наше время это настолько просто и дешево, что все аргументы против будут свидетельствовать о желании владельца/оператора BelToll фактически незаконно обогатиться за счет добросовестных перевозчиков, используя для этого техническое несовершенство системы.
4. Снизить плату в увеличенном размере до 100 евро и не использовать взимание платы в увеличенном размере в отношении добросовестных пользователей BelToll (то есть ранее — на протяжении последних 3 месяцев — не имевших нарушений). Поднять плату в увеличенном размере для «хронических» нарушителей.
И вот недавно Минтранс ответил на предложения и замечания. Если кратко: «Сейчас внедряется функция „Внесение платы по разовому тарифу“, она позволит устранять непредвиденные ошибки при оплате, вносить плату за проезд в течение периода времени, достаточного для прибытия пользователя в ближайший пункт обслуживания ЕТС-системы, а также получать СМС пользователями платных дорог о совершенных ими нарушениях».
10:12 20/09/2019
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