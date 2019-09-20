Денис Блищ: Что вы защищаете? Право быть не в себе рядом с детьми?

В конфликте между учителем гомельской школы и учеником, где тетя в уже солидном возрасте машет партой над головой ребенка и угрожает ему ударом, меня поражают даже не защитники насилия как явления в воспитании, пишет известный блогер Денис Блищ.









В любом обществе полно тех, кто оправдывает насилие в рамках педагогического процесса — это может быть реакцией жертвы (меня били — бейте и остальных), либо проявлением склонности к насилию в характере, либо обусловлено еще тысячей причин. Меня другое удивляет: среднестатистический защитник педагога оценивает этот случай как конфликт двух равноправных участников — будто четвероклассник (!) по уровню своего умственного развития, житейского опыта, психической зрелости и, в конце концов, специальных знаний адекватен училке со стажем в 37 лет.









Алло, ребята! Пусть он шкет, пусть он беспредельщик, пусть его родители забили на воспитание, но попавшая впервые на замену в этот класс учительница во внезапно вспыхнувшем конфликте должна вести себя как 60-летний человек, а не школьник. Это не он не поднялся до ее уровня — он не мог в силу объективных причин. Это она опустилась до девятилетки. Что вы защищаете? Право быть не в себе рядом с детьми?





Чисто по-человечески мне ее жалко, я думаю, она уже сполна понесла наказание, что, впрочем, не отменяет необходимости завершать карьеру в школе. Тетя стала жертвой своей технической неграмотности и просто не осознавала силы YouTube. Зато теперь научила многих.





На самом деле этот конфликт обнажил важную проблему белорусской школы — непрозрачности того, что происходит за ее стенами. Те, у кого нет детей-школьников, даже не подозревают, насколько в школах зарегулировано использование функции видеосъемки при помощи мобильного. Да, школьники нарушают правила, где им пока позволяют их нарушать, но вообще любая видеосъемка на территории учебного заведения запрещена. Потому что если даже не пытаться ей противостоять, наружу полезет слишком многое — от материально-технического состояния до взаимоотношений учителей и детей.





Я думаю в том числе поэтому белорусские школы все еще не оборудуются камерами видеонаблюдения даже в местах общего присутствия, не только в отдельных классах. Эпизодически, фрагментарно, под давлением родителей — да, есть. Но камеры необходимо устанавливать абсолютно везде, потому что они помогут устранить огромное количество конфликтов, о которых мы попросту не знаем.





#BANNER_BOTT





Мы в свои школьные годы сталкивались с разными учителями. Большинство из них мудрые и хорошие люди. Но ведь всегда были и есть выгоревшие от работы, и те, кто не на своем месте. Матерящийся трудовик? Постоянно бухой «обэжэшник»? Девчонки из моего класса рассказывали про учителя музыки, пристававшего к ним в каморке, что за актовым залом — его как-то быстро списали из педсостава, видимо, как раз по этой причине.





Учительница из Гомеля действительно могла впервые в жизни столь глубоко законфликтовать из-за особенно неуправляемого ученика, хоть я и не верю в то, что это был первый раз. И большинство учителей хорошие воспитанные сдержанные люди, пусть и согнутые системой — как абсолютно нормальны почти все дети, что приходят за знаниями. Но ведь педагогика это не про идеальное, она как раз про взаимодействие с ребенком: незрелым, еще неумным, неопытным, может, из дурной семьи, с особенностями и без них.





Ребенок уж точно не виноват в том, что он такой. Это самое главное в обнародованном на видео конфликте.





Да, если его ударить, то можно испугать и выработать рефлекс: не хочешь чувствовать боль, закрой рот. Однако это мало того, что не педагогично, это в принципе не имеет никакого отношения к здравому смыслу и тому, как должен работать с четвероклассниками педагог. Более того, не приведет ни к чему, кроме продолжения линии насилия из поколения в поколение.





Подумайте об этом. Те, кто считает, что нынешние дети «вообще отбились от рук». Растворите свои былые обиды, примите реальность, осудите насилие.





Насилие никогда не выход.