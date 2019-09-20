



Это первый подобный автомобиль для императоров Японии, который оснастили гибридным двигателем, сообщает Japanese Nostalgic Car.





Эпоха нового императора началась с официальной передачи власти 1 мая этого года. Однако фактическая церемония коронации нового императора, которая ожидает иностранных сановников и посланников из 190 стран, состоится 22 октября.





Открытый автомобиль провезет нового императора Нарухито по парадному маршруту длиной 4,6 км (2,85 мили) от Императорского дворца через Токио до дворца Акасака, продемонстрировав гостям из 190 стран величие японского государства. Маршрут займет 30 минут и был выбран для «минимального нарушения трафика и максимальных возможностей фотографирования».









Что касается самого автомобиля, он основан на третьем поколении Toyota Century, представленном на Токийском автосалоне в 2017 году. В нем использована гибридная силовая установка, состоящая из 5-литрового V8 и электромоторов, суммарной мощностью около 425 л.с.





В дополнение к удалению верхней части, задние сиденья на 4 см выше, а спинки сидений зафиксированы под углом 25 градусов для беспрепятственного обзора. Кабриолет также носит золотую императорскую печать на переднем бампере вместо номерного знака.





После своего короткого инаугурационного маршрута, Century будет иногда демонстрироваться во дворцах в Токио и Киото, а также использоваться во время специальных мероприятий, таких как предстоящая Олимпиада 2020 года в Токио.





Это первый парадный автомобиль королевской семьи за последние 30 лет. Последний, Rolls Royce Corniche III 1990 года с бензиновым двигателем, использовался только дважды.