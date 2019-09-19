Слонимское ЖКХ оштрафовали более чем на 12 тысяч рублей
В экономический суд Гродненской области с протоколом об административном правонарушении обратилось главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по Гродненской области (МАРТ), передает «Газета Слонимская».
Согласно протоколу, районное ЖКХ совершило административное правонарушение, выражающееся в нарушении антимонопольного законодательства. Так, решением райисполкома ЖКХ было определено в качестве организации, осуществляющей учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с использованием единой общереспубликанской информационной системы.
Исходя из договорных обязательств, за услуги, оказанные ЖКХ, производители коммунальных услуг уплачивали ему вознаграждение в процентном соотношении от суммы совершенных платежей. Вместе с тем возникла ситуация, когда за оказание одних и тех же услуг ЖКХ получало от производителей коммунальных услуг различные проценты вознаграждений – от 3% до 6% в зависимости от суммы начисленных платежей.
МАРТ определил это как злоупотребление доминирующим положением (поставщики коммунальных услуг) при осуществлении деятельности были поставлены в неравные условия хозяйствования).
Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о злоупотреблении ЖКХ доминирующим положением и привлек организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 базовых величин в сумме 12 750 рублей. Постановление о наложении административного взыскания вступило в законную силу и не обжаловалось.
09:18 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».