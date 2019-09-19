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Слонимское ЖКХ оштрафовали более чем на 12 тысяч рублей

В экономический суд Гродненской области с протоколом об административном правонарушении обратилось главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по Гродненской области (МАРТ), передает «Газета Слонимская».

Согласно протоколу, районное ЖКХ совершило административное правонарушение, выражающееся в нарушении антимонопольного законодательства. Так, решением райисполкома ЖКХ было определено в качестве организации, осуществляющей учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с использованием единой общереспубликанской информационной системы.

Исходя из договорных обязательств, за услуги, оказанные ЖКХ, производители коммунальных услуг уплачивали ему вознаграждение в процентном соотношении от суммы совершенных платежей. Вместе с тем возникла ситуация, когда за оказание одних и тех же услуг ЖКХ получало от производителей коммунальных услуг различные проценты вознаграждений – от 3% до 6% в зависимости от суммы начисленных платежей.


МАРТ определил это как злоупотребление доминирующим положением (поставщики коммунальных услуг) при осуществлении деятельности были поставлены в неравные условия хозяйствования).

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о злоупотреблении ЖКХ доминирующим положением и привлек организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 базовых величин в сумме 12 750 рублей. Постановление о наложении административного взыскания вступило в законную силу и не обжаловалось.
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