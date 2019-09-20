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В системе ЖКХ Беларуси появится единая дипетчерская

Совет министров постановлением №628 от 18 сентября распорядился создать республиканскую систему мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу.

Система будет состоять из ГУ «Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства», областных контакт-центра, контакт-центра Минска, единых диспетчерских служб районного уровня, исполнителей по оказанию ЖКУ, пишет reform.by.

На инфоцентр будет возложены функции мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ. В нем будет работать 10 человек. Инфоцентр переименован из ГУ «Республиканская диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства». Минжилкомхо должен сделать это до 1 января 2020 года.


Контакт-центры будут работать по короткому телефонному номеру 115. Они будут принимать, регистрировать и передавать с помощью АС «Диспетчерская служба» претензий граждан и контролировать их исполнение.

Оперировать АС «Диспетчерская служба» будет ГП «Центр информационных технологий Мингорисполкома». Именно в нем был создан портал 115.бел.

Система начнет работать с 1 января 2020 года.
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