В системе ЖКХ Беларуси появится единая дипетчерская
Совет министров постановлением №628 от 18 сентября распорядился создать республиканскую систему мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу.
Система будет состоять из ГУ «Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства», областных контакт-центра, контакт-центра Минска, единых диспетчерских служб районного уровня, исполнителей по оказанию ЖКУ, пишет reform.by.
На инфоцентр будет возложены функции мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ. В нем будет работать 10 человек. Инфоцентр переименован из ГУ «Республиканская диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства». Минжилкомхо должен сделать это до 1 января 2020 года.
Контакт-центры будут работать по короткому телефонному номеру 115. Они будут принимать, регистрировать и передавать с помощью АС «Диспетчерская служба» претензий граждан и контролировать их исполнение.
Оперировать АС «Диспетчерская служба» будет ГП «Центр информационных технологий Мингорисполкома». Именно в нем был создан портал 115.бел.
Система начнет работать с 1 января 2020 года.
08:46 20/09/2019
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