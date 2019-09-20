В системе ЖКХ Беларуси появится единая дипетчерская

Система будет состоять из ГУ «Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства», областных контакт-центра, контакт-центра Минска, единых диспетчерских служб районного уровня, исполнителей по оказанию ЖКУ, пишет reform.by





На инфоцентр будет возложены функции мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ. В нем будет работать 10 человек. Инфоцентр переименован из ГУ «Республиканская диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства». Минжилкомхо должен сделать это до 1 января 2020 года.









Контакт-центры будут работать по короткому телефонному номеру 115. Они будут принимать, регистрировать и передавать с помощью АС «Диспетчерская служба» претензий граждан и контролировать их исполнение.





Оперировать АС «Диспетчерская служба» будет ГП «Центр информационных технологий Мингорисполкома». Именно в нем был создан портал 115.бел.





Система начнет работать с 1 января 2020 года.