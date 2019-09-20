Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси станет известно сегодня

Сегодня станет известно имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси. Финал национального отборочного тура детского конкурса песни зрители увидят в 22.00 в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в онлайн-трансляции на официальном сайте Белтелерадиокомпании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне у финалистов прошли индивидуальные репетиции. У каждого было достаточно времени, чтобы освоиться на сцене, у которой на этот раз два подиума. Таким образом у исполнителей будет больше возможностей для взаимодействия с публикой. Сегодня днем у финалистов пройдет генеральный прогон в режиме прямого эфира.

Как отметила художник - постановщик финального шоу Галина Гомонова, по традиции финал национального отбора пройдет на уровне самого международного конкурса. "На этот раз у нас как таковых декораций нет. Сегодня они делаются для шоу из света и светодиодных экранов, что позволяет менять картинку под каждый номер довольно радикальным образом. Во время гала-концерта будет задействовано около 200 световых приборов, плюс экраны высокого разрешения", - рассказала она.


На этот раз соревноваться в вокальном мастерстве во время финала будут исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в польской Гливице.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". 
Поделиться
Последние известия


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru