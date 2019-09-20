Накануне у финалистов прошли индивидуальные репетиции. У каждого было достаточно времени, чтобы освоиться на сцене, у которой на этот раз два подиума. Таким образом у исполнителей будет больше возможностей для взаимодействия с публикой. Сегодня днем у финалистов пройдет генеральный прогон в режиме прямого эфира.





Как отметила художник - постановщик финального шоу Галина Гомонова, по традиции финал национального отбора пройдет на уровне самого международного конкурса. "На этот раз у нас как таковых декораций нет. Сегодня они делаются для шоу из света и светодиодных экранов, что позволяет менять картинку под каждый номер довольно радикальным образом. Во время гала-концерта будет задействовано около 200 световых приборов, плюс экраны высокого разрешения", - рассказала она.









На этот раз соревноваться в вокальном мастерстве во время финала будут исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.





Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в польской Гливице.





Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями".



