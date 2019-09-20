Надежда на бабье лето еще есть. Когда белорусам его ждать?













В холодном воздухе Северной Атлантики образовался циклон, его атмосферный фронт, смещаясь через нашу страну, станет оттеснять теплый воздух.









Начнется похолодание, и Беларусь погрузится в осень. Впрочем, несмотря на такие прогнозы, надежда на бабье лето еще есть: согласно данным предварительных прогнозов, в конце сентября возможно небольшое потепление.