Надежда на бабье лето еще есть. Когда белорусам его ждать?
В ближайшие дни в Беларуси ухудшится погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В холодном воздухе Северной Атлантики образовался циклон, его атмосферный фронт, смещаясь через нашу страну, станет оттеснять теплый воздух.
Начнется похолодание, и Беларусь погрузится в осень. Впрочем, несмотря на такие прогнозы, надежда на бабье лето еще есть: согласно данным предварительных прогнозов, в конце сентября возможно небольшое потепление.
07:53 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».