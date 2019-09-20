Школьники считают, что запрет связан с гомельской историей, когда ученики сняли учительницу, которая ругается матом, на видео и выложили в интернет.





Минчанка Ольга рассказывает: "Детей собрали в актовом зале, разобрали с ними гомельский скандал. По словам ребенка, им сказали, что надо вести себя хорошо, потому что если будет вести себя плохо — то учитель сорвётся, и учителю теперь за это ничего не будет. Кроме того, детям сообщили, что фото- и видеосъёмка в стенах школы запрещена, а если во время уроков увидят мобильный телефон, то его отберут".





Однако в Министерстве образования подчёркивают, что запрет на мобильники был издан ещё в марте, но не все его выполняли.









"Телефоны были запрещены ещё тогда, но не все исполняют приказ, не выполняют требования. Перед началом урока дети должны оставлять телефоны в коробках, но, если это необходимо для учебного процесса, могут воспользоваться", — поясняет пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая.





Она говорит, что каждая школа самостоятельно определяет, каким образом будет забирать у учеников мобильники. О том, что школьники что-то подписывают, она слышит впервые.