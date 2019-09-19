С чего вдруг? Минское метро запретило Форреста Гампа в вышиванке

«Мы решили рекламировать не конкретный фильм, а сам бренд, пишет belsat.eu . Поэтому придумали размещать известные цитаты из знаменитых фильмов по-белорусски. Начать планировали с «Форреста Гампа». На плакате изображен знаменитый кадр, где Форрест сидит на скамейке и цитата фразы, которую он повторяет на протяжении всего фильма: «Жизнь как коробка шоколадных конфет». Единственное отличие от оригинального кадра в том, что Форрест белорусскоязычный, поэтому на нем вышиванка», – рассказал Ким.









Рекламно-информационному отделу минского метрополитена не понравилась цитата из кинофильма и слоган «Смотри кино по-белорусски». Также метрополитен выдвинул требование «перекрасить рубашку» (то есть убрать вышиванку).





«УБРАТЬ ВЫШИВАНКУ, Карл», – отметил Андрей Ким.





В прошлом году метрополитен запретил «Киноконгу» размещать цитаты Короткевича, Коласа, Богушевича о белорусском языке. «После долгих согласований и угрозы скандала разрешили только Коласа», – вспоминает Ким.



