С чего вдруг? Минское метро запретило Форреста Гампа в вышиванке
Андрей Ким из проекта «Киноконг», который занимается дубляжом и показом фильмов по-белорусски, сообщил в своем Facebook, что рекламно-информационный отдел минского метрополитена не дал согласия на размещение в метро белорусскоязычных билбордов.
«Мы решили рекламировать не конкретный фильм, а сам бренд, пишет belsat.eu. Поэтому придумали размещать известные цитаты из знаменитых фильмов по-белорусски. Начать планировали с «Форреста Гампа». На плакате изображен знаменитый кадр, где Форрест сидит на скамейке и цитата фразы, которую он повторяет на протяжении всего фильма: «Жизнь как коробка шоколадных конфет». Единственное отличие от оригинального кадра в том, что Форрест белорусскоязычный, поэтому на нем вышиванка», – рассказал Ким.
Рекламно-информационному отделу минского метрополитена не понравилась цитата из кинофильма и слоган «Смотри кино по-белорусски». Также метрополитен выдвинул требование «перекрасить рубашку» (то есть убрать вышиванку).
«УБРАТЬ ВЫШИВАНКУ, Карл», – отметил Андрей Ким.
В прошлом году метрополитен запретил «Киноконгу» размещать цитаты Короткевича, Коласа, Богушевича о белорусском языке. «После долгих согласований и угрозы скандала разрешили только Коласа», – вспоминает Ким.
21:15 19/09/2019
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