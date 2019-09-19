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Канадские рыбаки освободили большую белую акулу

Канадские рыбаки освободили большую белую акулу, которая заплыла в запруду и не могла вернуться в море. Об этом сообщает UPI.

Рыбак Уильям Хенли (William Hanley) рассказал журналистам, что неоднократно выпускал из запруды морских обитателей, которые попали туда по ошибке. Совладать с хищной рыбой оказалось труднее, потому что ее зубы с легкостью прорезали сеть. «Мы тянем за бечевку, а она разваливается надвое», — утверждает он.

В итоге ему удалось набросить на хвост акулы веревку и поднять ее при помощи лебедки. Затем Хенли отбуксировал рыбу в море и отпустил на волю. Его дочь Ариэль (Arielle) сняла этот момент на видео, пишет Лента.ру.

По словам рыбака, ему даже не приходило в голову, что акулу можно убить. «Многие спрашивают у меня: "Почему ты этого не сделал?" — говорит он. — Но она же мне не мешала».


В 2017 году сообщалось, что северный гладкий кит убил добровольца, который освободил его из рыболовной сети. Животное подпрыгнуло и ударило спасителя. В результате мужчина погиб.
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