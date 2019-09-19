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Саша Бураков несколько раз повторил, что он — не Михаил Аршинский, но сотрудника Ленинского РОВД было не переубедить, сообщает mspring.online.





Инцидент случился сразу после окончания судебного процесса по делу «Вечернего Могилева». Когда правозащитник и журналист «Могилевской весны» Саша Бураков выходил из зала суда, его остановил сотрудник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Евгений Пугин.





Он назвал Сашу «Михаилом Владимировичем» и потребовал, чтобы он расписался в повестке на имя Михаила Аршинского:





— Я сначала не понял, почему он говорит на меня «Михаил Владимирович». Подумал, что он сам так представляется и переспросил его об этом. А он на меня смотрит и говорит, что Михаил Владимирович — это я. Я ему сказал, что меня зовут Александр Сергеевич и уже пошел дальше, но он ещё раз меня остановил и твердо заявил, что на самом деле меня зовут Михаил Владимирович Аршинский. Получился какой-то постмодерновый разговор, — рассказал о произошедшем Бураков.





По его словам, он ещё пару раз попытался убедить милиционера, что тот ошибся, но товарищ Пугин был непреклонен. Тогда Бураков согласился расписаться в получении повестки, но своим именем и фамилией:









— Перед тем, как расписаться, я спросил у Пугина, нормально ли, что меня зовут по-другому. Только в этот момент до него что-то дошло, видимо, но повестку он не забрал. Более того, он дал мне расписаться, а потом ещё и вручил мне, Александру Сергеевичу, копию повестки на имя Михаила Владимировича.





Эта часть попала на видео, которое снял один из посетителей суда Александр Хамратов.