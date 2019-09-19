В одной из построек замкового комплекса в этот момент находились его владельцы - пожилая пара. Похитители связали их, травм хозяева не получили.





Полиция ведет розыск шести преступников. Инцидент произошел в ночь на четверг.





Фото носит иллюстративный характер.





Речь идет об усадьбе-дворце Во-ле-Виконт, которая является одним из самых больших частных владений во Франции. Территория комплекса занимает около 500 гектаров.









Дворец был построен в период с 1656 по 1661 год для Николя Фуке, который занимался финансовыми вопросами при Людовике XIV. Замок открыт для посещения туристов. Хозяева занимают только часть замкового комплекса.



