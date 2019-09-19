В интернете появились бесплатные аудиокниги по школьной программе
Якуб Колас, Быков, Шамякин — в интернете появились бесплатные аудиокниги по школьной программе.
Ко Дню знаний и Дню белорусской письменности Министерство информации разместило на своем сайте аудиокниги, выпущенные издательством «Вышэйшая школа».
В разделе «Белорусская классика» вы найдете произведения Якуба Коласа, Кузьмы Чорного, Ивана Шамякина и Ивана Науменко.
Произведения школьной программы для учеников с 5-го по 11-й класс находятся в разделе «Библиотека школьника».
«Современная белорусская проза» содержит аудиозаписи произведений Алеся Жука, Виктора Правдина, Алеся Рязанова, Раисы Боровиковой, Василя Быкова, Геннадия Пашкова, Янки Сипакова, Максима Танка, Ивана Пташникова и других авторов.
Вы можете бесплатно скачать аудиокниги по ссылке.
Министерство информации Республики Беларусь
20:00 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».