В интернете появились бесплатные аудиокниги по школьной программе

Ко Дню знаний и Дню белорусской письменности Министерство информации разместило на своем сайте аудиокниги, выпущенные издательством «Вышэйшая школа».

В разделе «Белорусская классика» вы найдете произведения Якуба Коласа, Кузьмы Чорного, Ивана Шамякина и Ивана Науменко.





Произведения школьной программы для учеников с 5-го по 11-й класс находятся в разделе «Библиотека школьника».





«Современная белорусская проза» содержит аудиозаписи произведений Алеся Жука, Виктора Правдина, Алеся Рязанова, Раисы Боровиковой, Василя Быкова, Геннадия Пашкова, Янки Сипакова, Максима Танка, Ивана Пташникова и других авторов.





Вы можете бесплатно скачать аудиокниги по ссылке.



