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В интернете появились бесплатные аудиокниги по школьной программе

Якуб Колас, Быков, Шамякин — в интернете появились бесплатные аудиокниги по школьной программе.

Ко Дню знаний и Дню белорусской письменности Министерство информации разместило на своем сайте аудиокниги, выпущенные издательством «Вышэйшая школа».
В разделе «Белорусская классика» вы найдете произведения Якуба Коласа, Кузьмы Чорного, Ивана Шамякина и Ивана Науменко.

Произведения школьной программы для учеников с 5-го по 11-й класс находятся в разделе «Библиотека школьника».

«Современная белорусская проза» содержит аудиозаписи произведений Алеся Жука, Виктора Правдина, Алеся Рязанова, Раисы Боровиковой, Василя Быкова, Геннадия Пашкова, Янки Сипакова, Максима Танка, Ивана Пташникова и других авторов.

Вы можете бесплатно скачать аудиокниги по ссылке.

Министерство информации Республики Беларусь
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