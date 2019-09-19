Путин в три раза сократил трудовой стаж для получения гражданства РФ
Это уже не первая мера, упрощающая получение российского паспорта, принятая за последние полгода.
Владимир Путин подписал указ о сокращении необходимого трудового стажа для получения российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Если раньше минимальный порог при оформлении заявки составлял три года, то теперь хватит и одного, пишет Лента.ру.
Изменения вступят в силу со 2 октября 2019 года.
Напомним, что сама инициатива об уменьшении трудового стажа для иностранцев, которые обладают высокой профессиональной квалификацией, была одобрена Госдумой минувшим летом.
В августе президент Владимир Путин также упростил порядок получения вида на жительство для ряда иностранных граждан. Речь идёт, например, о тех, кто родился на территории бывшего РСФСР и имел советское гражданство. В льготные категории иностранцев попадают и носители русского языка, а также те, кто сами или чьи родственники подвергались незаконной депортации с территории Крымской АССР. Полный список категорий можно прочесть в документе.
19:48 19/09/2019
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