Аноним "заминировал" все мосты, ТРЦ и роддома в Киеве
Киевская полиция приступила к проверке информации о минировании всех мостов, родильных домов и торгово-развлекательных центров в столице. Анонимное сообщение о взрывчатке на указанных объектах поступило в четверг, 19 сентября.
"Информация такая поступила в полицию. Сейчас проводится проверка", - сообщили "Укринформу" в пресс-службе полиции Киева.
18:40 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».