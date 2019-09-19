Аноним "заминировал" все мосты, ТРЦ и роддома в Киеве

Киевская полиция приступила к проверке информации о минировании всех мостов, родильных домов и торгово-развлекательных центров в столице. Анонимное сообщение о взрывчатке на указанных объектах поступило в четверг, 19 сентября.