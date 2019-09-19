В российской поликлинике появились талоны «просто спросить»
В одной из поликлиник Калининградской области появились талоны с пунктом «просто спросить». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
По информации агентства, с момента появления опции ей уже воспользовались более 500 пациентов. После получения такого талона они подходят к окну старшего регистратора и задают интересующие их вопросы.
Уточняется, что чаще всего россияне узнают, как получить направление в областную больницу, как попасть на прием, где сделать прививку и в какие часы принимает тот или иной специалист.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что опция «просто спросить» есть и в других российских поликлиниках.
В октябре 2016 года в Екатеринбурге пациентам при записи к врачу выдавали листок с молитвами и заповедями. После обращения пациента администрация больницы провела проверку. «Мы нашли этого регистратора. Девушка оказалась глубоко верующей. Мы попросили ее написать объяснительную», — объяснили в пресс-службе медучреждения.
17:16 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».