В российской поликлинике появились талоны «просто спросить»





По информации агентства, с момента появления опции ей уже воспользовались более 500 пациентов. После получения такого талона они подходят к окну старшего регистратора и задают интересующие их вопросы.





Уточняется, что чаще всего россияне узнают, как получить направление в областную больницу, как попасть на прием, где сделать прививку и в какие часы принимает тот или иной специалист.





Кроме того, в ведомстве уточнили, что опция «просто спросить» есть и в других российских поликлиниках.





В октябре 2016 года в Екатеринбурге пациентам при записи к врачу выдавали листок с молитвами и заповедями. После обращения пациента администрация больницы провела проверку. «Мы нашли этого регистратора. Девушка оказалась глубоко верующей. Мы попросили ее написать объяснительную», — объяснили в пресс-службе медучреждения.