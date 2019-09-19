Женщины массово принялись избавляться от «злого лица»













По словам пластического хирурга из нью-йоркской клиники Shafer Plastic Surgery & Laser Center доктора Дэвида Шэфера (David Shafer), к нему постоянно приходят клиентки, которым не нравится их лицо на фотографиях. Когда они пребывают в расслабленном состоянии или не пытаются изобразить конкретных эмоций, их лицо непроизвольно принимает раздраженную, злую гримасу. Эта гримаса получила название Resting bitch face («лицо отдыхающей дряни»).





«Они не всегда применяют этот термин, но когда я упоминаю "лицо отдыхающей дряни", они говорят: "Точно"», — поделился опытом Шэвер. Он добавил, что несколько раз в неделю помогает разным людям получить приветливое, расслабленное лицо.









Чтобы устранить злобную гримасу, врач вкалывает филлеры и ботокс в некоторые части лица (чаще всего это области вокруг рта и под бровями). Процедура должна сделать черты лица мягче и счастливее. Она занимает от 10 до 20 минут и имеет разную стоимость в зависимости от клиники и количества инъекций. Эффект держится до двух лет.





В сентябре одержимая пластическими операциями американка, которая потратила 500 тысяч долларов на лицо и тело, как у Ким Кардашьян, рассказала о своей самой неудачной операции. Закачав в губы филлеры, женщина почувствовала, что у нее началась аллергическая реакция: губы сильно распухли, не переставали болеть и кровоточить.