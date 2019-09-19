В Ветке парень вынес из горящего дома двух знакомых, но сам погиб

Ночью вдруг начался пожар, 20-летний парень вынес из огня двоих знакомых. Затем он вернулся в горевший дом, видимо, решив, что там еще кто-то остался, и погиб.





27-летнего мужчину доставили в больницу. Кстати, он тоже возвращался в дом, пытаясь спасти 20-летнего знакомого, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.





Пожар потушили сотрудники МЧС, причина возгорания пока устанавливается. Также назначен ряд экспертиз, опрашиваются местные жители.