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В Ветке парень вынес из горящего дома двух знакомых, но сам погиб

Вечером 18 сентября в дачном доме в городке Ветка Гомельской области отдыхали несколько парней, выпивали. Ночевать остались трое - молодые люди в возрасте 27, 20 и 17 лет.

Ночью вдруг начался пожар, 20-летний парень вынес из огня двоих знакомых. Затем он вернулся в горевший дом, видимо, решив, что там еще кто-то остался, и погиб.

27-летнего мужчину доставили в больницу. Кстати, он тоже возвращался в дом, пытаясь спасти 20-летнего знакомого, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Пожар потушили сотрудники МЧС, причина возгорания пока устанавливается. Также назначен ряд экспертиз, опрашиваются местные жители.
KP.by
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