В духе пропаганды образца конца 1990-х, используя белорусский язык для насмешек, он громит «свядомых», называя празднование годовщины битвы под Оршей «истерией».





Тем временем комментатор «СБ» настолько не разбирается в истории, что перепутал князя Константина Острожского с его сыном.





Анализируя тот факт, что объединенная польско-литовско-украинская бригада НАТО носит имя Острожского, он пишет: «И ничего, что надгробной эпитафией Константину Ивановичу было выбито «Русскому Сципиону». Наплевать, что князь, было время, занимал пост, если на наши деньги, командующего погранвойсками Руси. И забыть, что Острожский профинансировал первое издание Библии на церковнославянском языке, сделанное первопечатником Иваном Федоровым — «сыном из Москвы», — пишет пропогандист.









На момент издания «Острожской Библии» Ивана Федорова князь Константин Иванович уже 50 лет как не жил. А печатнику, сбежавшему из Москвы в ВКЛ, помогал его сын, Василий-Константин Острожский.





По всему видно, что Муковозчика, который взялся за белорусское прошлое, ждет еще много открытий. Например, что в описанные им времена «Русью» называлась не нынешняя Российская Федерация.



