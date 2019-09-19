Муковозчик взялся за историю Беларуси — и сразу перепутал Константина Острожского с его сыном
Обозреватель «Советской Белоруссии» Андрей Муковозчик, известный своими одиозными колонками, написал очередную. Темой ее стала дискуссия вокруг наследия Великого Княжества Литовского.
В духе пропаганды образца конца 1990-х, используя белорусский язык для насмешек, он громит «свядомых», называя празднование годовщины битвы под Оршей «истерией».
Тем временем комментатор «СБ» настолько не разбирается в истории, что перепутал князя Константина Острожского с его сыном.
Анализируя тот факт, что объединенная польско-литовско-украинская бригада НАТО носит имя Острожского, он пишет: «И ничего, что надгробной эпитафией Константину Ивановичу было выбито «Русскому Сципиону». Наплевать, что князь, было время, занимал пост, если на наши деньги, командующего погранвойсками Руси. И забыть, что Острожский профинансировал первое издание Библии на церковнославянском языке, сделанное первопечатником Иваном Федоровым — «сыном из Москвы», — пишет пропогандист.
На момент издания «Острожской Библии» Ивана Федорова князь Константин Иванович уже 50 лет как не жил. А печатнику, сбежавшему из Москвы в ВКЛ, помогал его сын, Василий-Константин Острожский.
По всему видно, что Муковозчика, который взялся за белорусское прошлое, ждет еще много открытий. Например, что в описанные им времена «Русью» называлась не нынешняя Российская Федерация.
15:32 19/09/2019
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