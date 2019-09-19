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Конфликт в гомельской школе: мальчика с отцом вызвали в милицию

Четвероклассника из гомельской школы №15, чей конфликт с учительницей вызвал большой резонанс, вместе с отцом вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Как рассказал TUT.by отец мальчика, ему позвонили из РОВД и пригласили на беседу. "Будут, наверное, объяснения брать", — предположил он.

В МВД Беларуси подтвердили факт вызова мальчика в милицию и сообщили, что проверка ведётся в рамках административного законодательства. "Сейчас опрашиваются все участники конфликта и присутствовавшие при нем — педагог и ряд детей (при участии их законных представителей)", — рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
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