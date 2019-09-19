Конфликт в гомельской школе: мальчика с отцом вызвали в милицию
Четвероклассника из гомельской школы №15, чей конфликт с учительницей вызвал большой резонанс, вместе с отцом вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних.
Как рассказал TUT.by отец мальчика, ему позвонили из РОВД и пригласили на беседу. "Будут, наверное, объяснения брать", — предположил он.
В МВД Беларуси подтвердили факт вызова мальчика в милицию и сообщили, что проверка ведётся в рамках административного законодательства. "Сейчас опрашиваются все участники конфликта и присутствовавшие при нем — педагог и ряд детей (при участии их законных представителей)", — рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
15:09 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».