Оклады отдельным категориям педагогов на время выборов повышены на 20%
В Беларуси повышены тарифные ставки (оклады) отдельным категориям педагогических работников из сельской местности, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина № 630.
"Согласно документу, на 20 % повышены тарифные ставки (оклады) педагогическим работникам: учреждений образования (структурных, обособленных подразделений), финансируемых из бюджета, находящихся вне сельской местности, если рабочее место этих работников расположено в сельской местности; обособленных подразделений учреждений образования, финансируемых из бюджета, находящихся в сельской местности; приемным родителям, родителям-воспитателям, рабочее место которых расположено в сельской местности", - говорится в комментарии пресс-службы.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, и действует до 31 декабря 2019 года. То есть оклады повышены только на время выборов.
15:41 19/09/2019
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