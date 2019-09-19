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На торфяниках в Лидском районе саперы обнаружили более 120 снарядов со взрывателями

Со 2 сентября в Лидском районе вблизи деревни Докудово работают военнослужащие инженерно-саперного батальона войсковой части 51171, которая базируется в Гродно. Они выполняют очистку территории от взрывоопасных предметов, рассказывает «Лидская газета».



Вскоре здесь начнутся работы по добыче торфа, и чтобы обезопасить процесс, перед его началом данную местность обследуют саперы.

Как рассказывают местные жители, в 60-х годах приблизительно в данном месте располагался полигон одной из воинских частей. Это объясняет тот факт, что во время очистки территории военнослужащие инженерно-саперного батальона находят лишь снаряды советского производства. За время своей работы, которая продлится еще два дня, здесь обнаружили более ста двадцати взрывоопасных предметов!

Еще до масштабной очистки данной местности сюда не раз отправлялись саперы. Взрывоопасные предметы здесь находили и ранее, частично некоторые из них обнаруживались после торфяных пожаров, случавшихся и в этом году в том числе.

За время пребывания в Лидском районе военнослужащие инженерно-саперного батальона обследуют чуть более 220 гектар территории будущих торфоразработок.
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