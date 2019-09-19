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Новые способы обмана: мошенники представляются сотрудниками эпидемиологической службы и переписчиками

В начале этой недели по домам на улице Ожешко в Гродно ходили люди, которые предлагали приобрести и установить фильтры для очистки воды. Граждане представлялись сотрудниками компании, действующей по заказу Гродненского центра гигиены и эпидемиологии. Жильцам квартир рассказывалось о том, что в городе происходит ухудшение качества воды, поэтому эпидемиологами инициирована установка фильтров очистки, сообщили в пресс-службе областного УВД.

На самом деле данная информация является недостоверной, вода в кранах квартир города Гродно надлежащего качества (в дополнительных фильтрах нет необходимости), а недобросовестные граждане пытаются нажиться в основном на доверии пенсионеров. Именно данной аудитории легче всего внушить миф о «плохой» воде и о том, что оборудование им реализовывается со скидкой. Свою продукцию недобросовестные люди предлагают по завышенным ценам. В настоящий момент Ленинским РОВД г.Гродно по данному факту проводится проверка.

Кроме того, в преддверии «Переписи населения» гражданам начали поступать телефонные звонки, от лиц, которые якобы задействованы в вышеназванной процедуре. В ходе телефонной беседы «лжепереписчики» пробуют узнать личную информацию, в том числе о данных банковских карт, а в дальнейшем пытаются совершить хищение денежных средств. Милиция напоминает, что при проведении опроса населения переписчик обязан предъявить специальное удостоверение и гражданский паспорт Республики Беларусь. Также у него будут сумка с логотипом переписи и планшет. «Перепись населения» не осуществляется по каналам телефонной связи, если вам позвонили и представились лицом, осуществляющим «Перепись» – это мошенник.


Если вы столкнулись с фактами, указанными в статье, незамедлительно сообщите в милицию по телефону 102.
Блог s13
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