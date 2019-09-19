Новые способы обмана: мошенники представляются сотрудниками эпидемиологической службы и переписчиками
В начале этой недели по домам на улице Ожешко в Гродно ходили люди, которые предлагали приобрести и установить фильтры для очистки воды. Граждане представлялись сотрудниками компании, действующей по заказу Гродненского центра гигиены и эпидемиологии. Жильцам квартир рассказывалось о том, что в городе происходит ухудшение качества воды, поэтому эпидемиологами инициирована установка фильтров очистки, сообщили в пресс-службе областного УВД.
На самом деле данная информация является недостоверной, вода в кранах квартир города Гродно надлежащего качества (в дополнительных фильтрах нет необходимости), а недобросовестные граждане пытаются нажиться в основном на доверии пенсионеров. Именно данной аудитории легче всего внушить миф о «плохой» воде и о том, что оборудование им реализовывается со скидкой. Свою продукцию недобросовестные люди предлагают по завышенным ценам. В настоящий момент Ленинским РОВД г.Гродно по данному факту проводится проверка.
Кроме того, в преддверии «Переписи населения» гражданам начали поступать телефонные звонки, от лиц, которые якобы задействованы в вышеназванной процедуре. В ходе телефонной беседы «лжепереписчики» пробуют узнать личную информацию, в том числе о данных банковских карт, а в дальнейшем пытаются совершить хищение денежных средств. Милиция напоминает, что при проведении опроса населения переписчик обязан предъявить специальное удостоверение и гражданский паспорт Республики Беларусь. Также у него будут сумка с логотипом переписи и планшет. «Перепись населения» не осуществляется по каналам телефонной связи, если вам позвонили и представились лицом, осуществляющим «Перепись» – это мошенник.
Если вы столкнулись с фактами, указанными в статье, незамедлительно сообщите в милицию по телефону 102.
15:02 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».