Настя, живи! Актрису перевели в обычную палату
Вот уже который день поклонники артистки переживают, оставляют слова поддержки и с замиранием сердца следят за её состоянием.
И, похоже, есть хорошие новости, пишет life.ru.
Анастасия Заворотнюк с 13 сентября находилась в реанимации, куда попала в крайне тяжёлом состоянии. Но врачам всё же удалось вывести её из критического состояния. Артистка больше не находится в медикаментозной коме, так как медики смогли значительно уменьшить отёк мозга.
Теперь актрису перевели в обычную палату терапевтического отделения, где ей продолжают оказывать необходимое лечение, пишет телеграм-канал Mash. Рядом с ней находятся родные, которые вчера вечером, после того как Анастасия пришла в сознание, принесли в палату важные документы. Их Заворотнюк сможет изучить после разрешения на то врача.
Напомним, что Настя попала в реанимацию с диагнозом "глиобластома" — злокачественная опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи прекратили интенсивное лечение. Однако позже подруга артистки рассказала, что её состояние заметно улучшилось. А медики назначили ей инфузионную терапию, опирающуюся на вливание в кровь, пытаясь уменьшить отёк мозга.
14:35 19/09/2019
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