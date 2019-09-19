Настя, живи! Актрису перевели в обычную палату

Анастасия Заворотнюк с 13 сентября находилась в реанимации, куда попала в крайне тяжёлом состоянии. Но врачам всё же удалось вывести её из критического состояния. Артистка больше не находится в медикаментозной коме, так как медики смогли значительно уменьшить отёк мозга.

Теперь актрису перевели в обычную палату терапевтического отделения, где ей продолжают оказывать необходимое лечение, пишет телеграм-канал Mash. Рядом с ней находятся родные, которые вчера вечером, после того как Анастасия пришла в сознание, принесли в палату важные документы. Их Заворотнюк сможет изучить после разрешения на то врача.









Напомним, что Настя попала в реанимацию с диагнозом "глиобластома" — злокачественная опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи прекратили интенсивное лечение. Однако позже подруга артистки рассказала, что её состояние заметно улучшилось. А медики назначили ей инфузионную терапию, опирающуюся на вливание в кровь, пытаясь уменьшить отёк мозга.



