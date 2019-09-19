Американские военные признали подлинность видео с НЛО
ВМС США признали подлинность снятых американскими пилотами видео с неопознанными объектами в 2004 и 2015 годах, которые позже были опубликованы в интернете. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.
Фото: Pixabay, ВМС США характеризуют неопознанные летательные аппараты "необъяснимыми воздушными явлениями"
На видеороликах можно наблюдать, как два объекта выполняют сложные маневры, которые существующая современная техника осуществить не может.
Издание называет запечатленные на видео объекты "НЛО", однако американские военные считают их "необъяснимыми воздушными явлениями".
Так ВМС США характеризуют любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты, которые были замечены в зоне ответственности различных военных объектов.
14:29 19/09/2019
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