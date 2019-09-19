Обходим Москву и Санкт-Петербург: в Минске 2% всех поездок по городу совершается на велосипеде
В Минске 2% всех поездок по городу совершается на велосипеде. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил журналистам 19 сентября председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов.
С таким показателем Минск обходит Москву, Санкт-Петербург, но при этом уступает Бресту, а также крупным европейским городам — Берлину, Варшаве (там показатели варьируются от 8 до 12%).
На крупных дорогах, например, на проспекте Дзержинского, на 5624 автомобиля приходится 140 велосипедов в 8-9 часов утра и 152 – на 19-20 часов. На проспекте Независимости показатели еще выше: на 5580 автомобилей приходится 136 велосипедов утром и 227 — вечером.
— Следующая цель, которую мы ставим — 5% от общего числа поездок будут совершаться на велосипеде. Но для этого должна быть проведена большая работа, — отметил П. Горбунов. — В год нужно прокладывать 50 км велодорожек. Кроме того, следует изменить регламент установки велогаражей, чтобы люди сами могли их делать в своих дворах. Пока этим занимаются городские власти. Еще одна проблема — недостаточное количество велогаражей возле общежитий университетов.
В Минске насчитывается 8336 велосипедистов. Каждый час по городу проезжают 98 велосипедистов. Большинство из них — мужчины в возрасте 16-35 лет. Интересно, что в этом году на 13% увеличилось число водителей самокатов, на 7% — водителей велобайков.
Также минская велошеринговая компания меняет политику работы с приверженцами велодвижения. Теперь у пользователей проката, а их, по словам спикера, уже 200 тысяч, появится возможность платить за 15 минут проката (до этого минимальное время было 30).
Анастасия Данилович
14:12 19/09/2019
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