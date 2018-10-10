Шведы измеряют радиацию вокруг БелАЭС с помощью поваренной соли

Иллюстративное фото — Василий Федосенко / Reuters / Forum





На этой неделе научно-исследовательская группа Лундского университета совместно с Институтом радиобиологии Академии наук, Белгидрометеослужбой и Петербургским научно-исследовательским институтом радиационной гигиены проводят замеры радиации вокруг Островецкой АЭС, сообщили «Белсату» в Национальной академии наук, пишет belsat.eu





По словам заведующего лабораторией моделирования и минимизации антропогенных рисков Института радиобиологии НАН Беларуси Александра Дворника, сотрудничество с лундским университетом началось в 2016 году с исследования чернобыльской проблематики.





«Изначально мы занимались измерением текущих уровней радиации в зоне отчуждения. В этом году по инициативе шведских коллег решили переключиться на большую насущную проблему – строительство атомной электростанции», – рассказывает Александр Дворник.





Кандидат биологических наук Александр Дворник, Фото – irb.basnet.by





По словам ученого, шведы в Беларуси используют методы замера нулевого радиационного фона, примененные ранее в Мальмё, где сейчас запускается Европейская источник расщепления.





ЕКР (ESS, European Spallation Source) – научно-исследовательское учреждение для проведения исследований с использованием технологии расщепления нейтронов. Отчет по замерам нулевого радиационного фона по этой программе можно почитать здесь.

Особенность методики – применение специальных дозиметров, в основе которых лежат кристаллы поваренной соли. Их разместят в контрольных местах вокруг Островецкой АЭС на месяц.





«Это инновационная методика Лундского университета. Они использовали это у себя в Швеции, такие же дозиметры мы размещали в чернобыльской зоне загрязнения в Ветковском районе. От обычных дозиметров они отличаются прежде всего экономической эффективностью – они намного дешевле, чем термолюминесцентные дозиметры, которые сейчас применяются, – добавил Александр Дворник. – Пока предварительные данные мы не публиковали, поэтому трудно сказать, насколько эти дозиметры эффективные».





Исследовательская группа, состоящая из 15 человек, определит, в частности, фоновый уровень радиоуглерода и радиоактивный изотоп водорода. Ранее такие исследования проводились в Беларуси очень ограничено.





«Важно отметить, что замеры, которые сейчас проходят, являются независимыми научными исследованиями. Замеры нулевого фона в Островце уже проводили белорусские и российские специалисты. В августе в Островце работала международная группа ученых по своим методикам. Теперь вот наша очередь. Будет очень интересно сопоставить наши данные с данными других исследовательских групп», – добавляет Александр Дворник.









Вторая экспедиция в Островец планируется в октябре, позднее группа намерена провести мониторинг в Литве рядом с белорусским рубежом. Потом большинство проб отправится для анализа в Швецию и останется там навсегда, а результаты экспертизы станут основой для сравнения и независимого наблюдения за средой вокруг станции в будущем.





21 сентября шведский эксперт по вопросам радиационных измерений вокруг Островецкой АЭС Кристиан Бернардсон ответит на вопросы журналистов, предоставляет «Press Club Belarus». Встреча пройдет в посольстве Швеции в Минске.







