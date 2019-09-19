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Житель Молодечно устроил в микроавтобусе тайник

Поздно вечером на автодороге «Молодечно — Нарочь» в поле зрения экипажа ГАИ попал микроавтобус «Volkswagen Transporter».

Сотрудники дорожной милиции остановили автомобиль для проверки документов, но, как выяснилось позже, тем для разговора с водителем у правоохранителей оказалось намного больше, сообщает областная милиция.


Управлял машиной 28-летний житель Молодечно, индивидуальный предприниматель. В ходе проверки документов было установлено, что автомобиль не прошел техосмотр. Внешне микроавтобус сильно просел под тяжестью груза, а изнутри машина была пуста. Для дальнейших разбирательств водитель и автомобиль были доставлены в Молодечненский РОВД. Как выяснилось, не зря.

В грузовом отсеке сотрудники милиции обнаружили самодельный тайник. Там водитель перевозил 600 литров 95-процентного этилового спирта в 120 полимерных пластиковых банках емкостью 5 литров каждая. Разбавили ассортимент контрафакта 12 бутылок водки «Нефть», не маркированной белорусскими акцизами.

По словам нарушителя, спирт он привез из России для личных нужд, до конечной точки маршрута — собственного дома — ему оставалось буквально 1,5 км. Насколько правдивы такие объяснения, в ближайшее время предстоит выяснить правоохранителям.
nn.by
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